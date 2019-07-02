Носитель языка
6

Синагра Радмила Владимировна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
6

Образование

2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University

Опыт работы

1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет

Отзывы
Максим Котёнков
В рекордные сроки подготовили меня к собеседованию! Меня взяли!
Все отзывы (6)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  ВДНХ
3000 руб.
за час
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Носитель языка
3

Алексей Николаевич

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
3

Образование

1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor

Опыт работы

2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.

Отзывы
Cyril
Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…
Все отзывы (3)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2000 руб.
за час
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Носитель языка
0

Нина Викторовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
0

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского

О себе

Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Баррикадная
null руб.
за час
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Носитель языка
0

Фролова Елена Федоровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
0

Образование

1987-1992 - МГЛУ

Опыт работы

2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий

Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Славянский бульвар
500 руб.
за час
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Носитель языка
0

Субботин Вадим Геннадьевич

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
0

Образование

1999-2004 - Диплом преподавателя Кембриджского университета(University of Cambridge) CELTA,Certificate in ESOL,TKT,Business English Vantage. Cертификат University of Wyoming,USA. Репетитор английского языка с профильным образованием,опыт работы 15 лет

Опыт работы

2004-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Я вас приветствую и желаю всем вам научиться говорить по-английски так же, как вы общаетесь на своем родном языке. Меня зовут Субботин Вадим Геннадьевич, мне 36 лет. Я аттестованный Американским ВУЗом (University of Wyoming)переводчик и дипломированный Кэмбриджским университетом репетитор английского языка в Москве и Московской области с профильным образованием и огромным опытом, более 15лет

Английский для детей
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Улица 1905 года
null руб.
за час
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Носитель языка
0

Гаврилова Анна Львовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
0

Образование

1996-2001 - МГЛУ им. М. Тореза, теория и методика преподавания иностранных языков и культур,Кембриджский сертификат (FCE ), Опыт преподавания 15 лет

Опыт работы

2002-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Эффективные и запоминающиеся уроки для детей и взрослых! Английский язык – живой и реальный – для дошкольников, школьников и взрослых.

Английский для детей Общий курс английского
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Рязанский проспект
750 руб.
за час
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Носитель языка
0

Вагин Андрей Александрович

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
0

Образование

2003 - НовГУ Факультет Иностранных Языков 1999-2004 - МЛГУ (М. Тореза)

О себе

Более двух лет проживал и работал в США. Владею английским языком на уровне носителя.

Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Новые Черёмушки
2200 руб.
за час
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Носитель языка
0

Михайлова Евгения Витальевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
0

Образование

1993-1998 - Высшее лингвистическое образование. Диплом филологического факультета МГУ. Международные сертификаты: TKT, JET SE

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом (Университет им. Сергио Арболеды, Богота, Колумбия, в тесном сотрудничестве с преподавателями-носителями языка)

О себе

Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом

Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Октябрьское Поле
950 руб.
за час
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Носитель языка
0

Болотина Ксения Ивановна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 6 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
0

Образование

2010-2015 гг. - МГЛУ им. Мориса Тореза 2014 г. - Humboldt Universität zu Berlin

Опыт работы

2013-по наст.вр. - частная репетиторская деятельность 2015 - МГЛУ им. Мориса Тореза

О себе

Преподаватель английского и немецкого в Московской области и дистанционно

Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
1500 руб.
за час
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Носитель языка
0

Валентина Леонидовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
0

Образование

1983-1988 - МГУ им. Ломоносова. Стажировки в Великобритании.

Опыт работы

1988-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Занятия со взрослыми учащимися и с детьми. Все аспекты языка: постановка произношения, лексика, грамматика, разговорная речь. Разнообразные программы, в основном базирующиеся на британских учебных пособиях. Выбираем пособия в соответствии с вашими целями!

Английский для детей Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Каширская
800 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1116 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для детей

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…
В рекордные сроки подготовили меня к собеседованию! Меня взяли!