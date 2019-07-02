Носитель языка
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Валентина Леонидовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
0

Образование

1983-1988 - МГУ им. Ломоносова. Стажировки в Великобритании.

Опыт работы

1988-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Занятия со взрослыми учащимися и с детьми. Все аспекты языка: постановка произношения, лексика, грамматика, разговорная речь. Разнообразные программы, в основном базирующиеся на британских учебных пособиях. Выбираем пособия в соответствии с вашими целями!

Общий курс английского Английский для детей
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Каширская
800 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 800 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 800 рублей и доходит до 800. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для детей

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.