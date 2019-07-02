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Образование
1983-1988 - МГУ им. Ломоносова. Стажировки в Великобритании.
Опыт работы
1988-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Занятия со взрослыми учащимися и с детьми. Все аспекты языка: постановка произношения, лексика, грамматика, разговорная речь. Разнообразные программы, в основном базирующиеся на британских учебных пособиях. Выбираем пособия в соответствии с вашими целями!
Цена репетитора по английскому за час начинается от 800 рублей и доходит до 800. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.