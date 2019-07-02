Носитель языка
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Елисеева Людмила Александровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 10 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
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Образование

2007-2010 - Московский городской педагогический университет, Квалификация Учитель начальных классов и английского языка

Опыт работы

2010-2017 - ГБОУ ДОД г. Москвы Центр внешкольной работы "На Сумском"

О себе

За короткие сроки помогу Вашему ребенку повысить уровень владения английским языком. Работаю по индивидуальной программе с каждым обучающимся

Английский для детей Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Чертановская
1600 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1600 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1600 рублей и доходит до 1600. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для детей

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.