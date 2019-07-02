Носитель языка
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Гаврилова Анна Львовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы по английскому языку для детей
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Образование

1996-2001 - МГЛУ им. М. Тореза, теория и методика преподавания иностранных языков и культур,Кембриджский сертификат (FCE ), Опыт преподавания 15 лет

Опыт работы

2002-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Эффективные и запоминающиеся уроки для детей и взрослых! Английский язык – живой и реальный – для дошкольников, школьников и взрослых.

Общий курс английского Английский для детей
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Рязанский проспект
750 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 750 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 750 рублей и доходит до 750. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для детей

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.