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Образование
1996-2001 - МГЛУ им. М. Тореза, теория и методика преподавания иностранных языков и культур,Кембриджский сертификат (FCE ), Опыт преподавания 15 лет
Опыт работы
2002-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Эффективные и запоминающиеся уроки для детей и взрослых! Английский язык – живой и реальный – для дошкольников, школьников и взрослых.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 750 рублей и доходит до 750. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.