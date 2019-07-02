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Образование
1991-1996 - Высшее лингвистическое образование, кандидат наук, психолог (психология преподавания иностранных языков), лауреат премии фонда Сороса
Опыт работы
1995-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Максимальная эффективность в минимальные сроки! Ваш персональный кратчайший путь к успеху в овладении иностранным языком – это реальная экономия средств и времени при наиболее полной реализации ваших целей.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1500 рублей и доходит до 1500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.