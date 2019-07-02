Носитель языка
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Андрианова Татьяна Валерьевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ЕГЭ по английскому
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Образование

1983-1989 - МГЛУ (МГПИИЯ им. М.Тореза), теория и методика преподавания иностранных языков и культур. Лингвист, преподаватель английского языка. Преподаватель вуза. Преподавательская и репетиторская деятельность с 1983 г.

Опыт работы

1983-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Любой уровень от 0 до Advanced. Взрослые; дети от 6 лет; школьники обычных и специализированных школ, лицеев и гимназий; учащиеся выпускных классов и абитуриенты; студенты.

ЕГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Полежаевская
1500 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1500 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1500 рублей и доходит до 1500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ЕГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.