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Образование
1983-1989 - МГЛУ (МГПИИЯ им. М.Тореза), теория и методика преподавания иностранных языков и культур. Лингвист, преподаватель английского языка. Преподаватель вуза. Преподавательская и репетиторская деятельность с 1983 г.
Опыт работы
1983-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Любой уровень от 0 до Advanced. Взрослые; дети от 6 лет; школьники обычных и специализированных школ, лицеев и гимназий; учащиеся выпускных классов и абитуриенты; студенты.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1500 рублей и доходит до 1500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.