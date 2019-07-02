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Образование
1981-1986 - МГПИ им.Ленина
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик
О себе
Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1500 рублей и доходит до 1500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.