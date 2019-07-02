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Образование
1995-2000 - Диплом МГЛУ
Опыт работы
2003-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Результаты ЕГЭ за 2018 год: 91 и 92 балла. Подготовка к экзамену на основе создания языковой базы плюс отработки типовых заданий и использования разработанных шаблонов. Постоянный набор новой лексики.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.