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Образование
2007 - Диплом МИЭПУР. Лингвист-Преподаватель (английский язык) Сертификат FCE (First Certificate in English) 2007, ESOL, University of Cambridge.
Опыт работы
2005-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Частный преподаватель по английскому языку приглашает на занятия. В своей работе использую методики, исходя из потребностей обучающегося
Цена репетитора по английскому за час начинается от 900 рублей и доходит до 900. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.