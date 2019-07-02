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Образование
1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик
Опыт работы
2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online
О себе
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 2500 рублей и доходит до 2500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.