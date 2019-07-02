Носитель языка
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Хутинаева Марина Александровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
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Образование

1991-1996 - Высшее лингвистическое образование, кандидат наук, психолог (психология преподавания иностранных языков), лауреат премии фонда Сороса

Опыт работы

1995-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Максимальная эффективность в минимальные сроки! Ваш персональный кратчайший путь к успеху в овладении иностранным языком – это реальная экономия средств и времени при наиболее полной реализации ваших целей.

Общий курс английского ЕГЭ по английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Арбатская
1500 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1500 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1500 рублей и доходит до 1500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах для подготовки к международным экзаменам по английскому

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.