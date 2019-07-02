Носитель языка
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Каткова Виолетта Борисовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
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Образование

1986-1991 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University

Опыт работы

1991-2019 - Гид, переводчик, преподаватель английского и французского языков, частный репетитор

О себе

Мои занятия проходят насыщенно и интересно, в основном, на языке, и не только по учебникам. Что же до последних, предпочитаю аутентичные учебные материалы. Но всегда прислушиваюсь к пожеланиям своих учеников.

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Авиамоторная
750 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 750 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 750 рублей и доходит до 750. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах для подготовки к международным экзаменам по английскому

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.