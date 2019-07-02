Носитель языка
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Александр Смирнов

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
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Образование

1997-2002 - МГИМО МИД РФ, сертификаты Гарварда

Опыт работы

2002-2020 - Непрерывный стаж переводчиком и языковым тренером

О себе

Вы начнете говорить уже с ПЕРВОГО занятия! Я ставлю правильную и БЕГЛУЮ разговорную речь и МЫШЛЕНИЕ на языке, отрабатываю 100% понимание вами на слух беглой речи носителей языка с различными региональными акцентами.

Общий курс английского Репетиторы онлайн Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Белорусская
2300 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2300 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2300 рублей и доходит до 2300. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах для подготовки к международным экзаменам по английскому

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.