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Образование
1997-2002 - МГИМО МИД РФ, сертификаты Гарварда
Опыт работы
2002-2020 - Непрерывный стаж переводчиком и языковым тренером
О себе
Вы начнете говорить уже с ПЕРВОГО занятия! Я ставлю правильную и БЕГЛУЮ разговорную речь и МЫШЛЕНИЕ на языке, отрабатываю 100% понимание вами на слух беглой речи носителей языка с различными региональными акцентами.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 2300 рублей и доходит до 2300. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.