Носитель языка
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Писнячевская Ольга Дмитриевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
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Образование

1989-1994 - МГЛУ (МГПИИЯ им.Тореза)

Опыт работы

1993-2019 - Педстаж более 20 лет в ГОУ СОШ, в том числе в школе № 45 Мильграма и в лицее 1535

О себе

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Ленинский проспект
1250 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1250 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1250 рублей и доходит до 1250. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах для подготовки к международным экзаменам по английскому

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.