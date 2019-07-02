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EkaterinaT

Занимаюсь английским языком с помощью Skype с преподавателем Е.П. Монжелей уже полгода и за это время я стала грамотнее и быстрее строить предложения на английском и более уверенно говорить. Занятия дают мне много разговорных навыков и пополняют лекс…