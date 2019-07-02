+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Образование
2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University
Опыт работы
1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет
Образование
1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик
Опыт работы
2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online
О себе
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
Образование
1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor
Опыт работы
2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
Образование
1985-1990 - НГЛУ (ГГПИИЯ)
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского
О себе
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
Образование
2005-2009 - Высшее, Торонто
Опыт работы
1997-2019 - Преподаватель английского, частный репетитор по скайпу
О себе
10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике
Образование
2004-2009 - Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы
2010-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Здравствуйте, меня зовут Марианна! Я опытный преподаватель более чем 15-летним стажем - репетитор английского и французского языков, имею большой опыт в подготовке к международным экзаменам и ЕГЭ
Образование
1989-1994 - Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда
Опыт работы
1994-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.
Образование
1981-1986 - ГБПИ
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
У меня 23-летний стаж подготовки в престижные университеты США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Австрии, Германии
Образование
1994-1999 - Преподаватель с дипломом МГЛУ им.М.Тореза, сертификаты CAE и CPE, стажировки в Великобритании, опыт работы - 20 лет, кандидат пед.наук
Опыт работы
1999-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Профессионально занимаюсь корпоративным обучением и обучением взрослых. Также даю частные уроки (взрослые и старшие школьники)
Цена репетитора по английскому за час начинается от 500 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.