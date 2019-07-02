Носитель языка
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Мартиросян Александр Рафаелович

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
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Образование

1993-1998 - Kембриджский университет, сертификаты: Proficiency(язык на уровне образованного носителя), BEC Higher - деловой английский. Автор приложения для Iphone, Ipad по английским фразовым глаголам. Жил и работал в США.

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

С 2015-2016 жил в США, Калифорния, занимался переводами и преподаванием английского языка. 2016-2018 жил в Мексике, Канкун, работал в туризме, направление США и Канада.

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Ломоносовский проспект
1000 руб.
за час
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Носитель языка
0

Валентина

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 12 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
0

Образование

2019 - Шанхайский Университет Иностранных Языков

Опыт работы

2007-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Разговорный английский, подготовка к собеседованию, расширение словарного запаса, подготовка к международным экзаменам по английскому, бизнес-английский, английский для детей от 5 лет

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Ломоносовский проспект
1200 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1100 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1000 рублей и доходит до 1200. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах для подготовки к международным экзаменам по английскому

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.