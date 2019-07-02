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Образование
1993-1998 - Kембриджский университет, сертификаты: Proficiency(язык на уровне образованного носителя), BEC Higher - деловой английский. Автор приложения для Iphone, Ipad по английским фразовым глаголам. Жил и работал в США.
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
С 2015-2016 жил в США, Калифорния, занимался переводами и преподаванием английского языка. 2016-2018 жил в Мексике, Канкун, работал в туризме, направление США и Канада.
Образование
2019 - Шанхайский Университет Иностранных Языков
Опыт работы
2007-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Разговорный английский, подготовка к собеседованию, расширение словарного запаса, подготовка к международным экзаменам по английскому, бизнес-английский, английский для детей от 5 лет
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1000 рублей и доходит до 1200. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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