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Образование
1981-1986 - ГБПИ
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
У меня 23-летний стаж подготовки в престижные университеты США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Австрии, Германии
Цена репетитора по английскому за час начинается от 800 рублей и доходит до 800. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.