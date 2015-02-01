+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Образование
1995-2000 - СГУ, факультет иностранных языков 2015-2016 - РУДН, бизнес-тренер и коуч
Опыт работы
1997-2020 - Преподаватель в вузе, на курсах английского, переводчик, частный репетитор
О себе
Опытный преподаватель курсов "Лингвистический Центр Пиккадилли" поможет Вам в изучении английского языка. Любой уровень. Подготовка к кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, CAE. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Возможно обучение в мини-группе 2-4 человека или индивидуально. На метро Профсоюзная. Возможен выезд в компании. Подробнее на сайте www.piccadilly1.ru
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1250 рублей и доходит до 1250. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.