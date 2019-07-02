Носитель языка
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Айткулова Лариса Аликовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 14 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
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Образование

2007 - Диплом МИЭПУР. Лингвист-Преподаватель (английский язык) Сертификат FCE (First Certificate in English) 2007, ESOL, University of Cambridge.

Опыт работы

2005-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Частный преподаватель по английскому языку приглашает на занятия. В своей работе использую методики, исходя из потребностей обучающегося

Общий курс английского ЕГЭ по английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Рязанский проспект
900 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 900 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 900 рублей и доходит до 900. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах для подготовки к международным экзаменам по английскому

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.