Носитель языка
0

Хаметова Алла Михайловна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы с общим курсом английского языка
0

Образование

1973-1978 - Высшее педагогическое образование, факультет иностранных языков, диплом с отличием

Опыт работы

1977-2019 - Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем

О себе

Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем. Обучаю общему английскому, деловому английскому. Готовлю к собеседованию, ГИА, ЕГЭ, TOEFL, IELTS, FCE.

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Крылатское
1000 руб.
за час
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Носитель языка
0

Елена Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы с общим курсом английского языка
0

Образование

1995-2000 - Диплом МГУ

Опыт работы

200-2019 - Преподаватель английского языка с десятилетним опытом работы частным образом по скайпу и трехлетним опытом преподавания в международных интернет-проектах и организации очных встреч с носителями языка в Москве

О себе

Только аутентичные материалы, фокус на развитие навыков устной речи и понимания на слух, разговорная грамматика

Репетиторы онлайн Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Крылатское
800 руб.
за час
Показать контакты

Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 900 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 800 рублей и доходит до 1000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по общему курсу английского

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.