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Образование
2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University
Опыт работы
1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет
Образование
1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик
Опыт работы
2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online
О себе
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
Образование
1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor
Опыт работы
2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
Образование
2004-2009 - Seneca College Toronto
Опыт работы
2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде
Образование
1985-1990 - НГЛУ (ГГПИИЯ)
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского
О себе
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
Образование
1976-1981 - МГУ
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
Образование
1981-1986 - МГПИ им.Ленина
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик
О себе
Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы
Образование
2005-2009 - Высшее, Торонто
Опыт работы
1997-2019 - Преподаватель английского, частный репетитор по скайпу
О себе
10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике
Образование
1989-1994 - Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда
Опыт работы
1994-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.