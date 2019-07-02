Носитель языка
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Юрий Юрьевич Бoрин

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы с общим курсом английского языка
0

Образование

1991-1995 - ИнЯз им. М.Тореза (МГЛУ)

Опыт работы

1995-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, автор учебников

О себе

Английский язык с преподавателем ИнЯза им. М.Тореза (МГЛУ). Выезд на занятия в пределах МКАД. Опыт преподавания – 24 года.

Общий курс английского Корпоративное обучение английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Медведково
1800 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1800 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1800 рублей и доходит до 1800. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по общему курсу английского

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.