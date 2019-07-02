О себе

Преподаватель английского языка. Образование: МГУ, факультет иностранных языков.Порадуйте себя и своих близких знанием английского языка. Профессиональный репетитор с большим опытом работы свыше 20 лет. Только индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы по изучению английского. Применение классических и современных методик,результат которых Вы почувствуете сразу, использование аудио и видео материалов, грамматика, разговорный английский, преодоление языкового барьера. Максимум эффекта в короткие сроки по специальной программе обучения, составленной индивидуально для Вас и Ваших детей.