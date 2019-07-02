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Образование
1987-1992 - МГЛУ
Опыт работы
2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий
Образование
1994-1999 - МГУ им М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков
Опыт работы
1997-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Преподаватель английского языка. Образование: МГУ, факультет иностранных языков.Порадуйте себя и своих близких знанием английского языка. Профессиональный репетитор с большим опытом работы свыше 20 лет. Только индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы по изучению английского. Применение классических и современных методик,результат которых Вы почувствуете сразу, использование аудио и видео материалов, грамматика, разговорный английский, преодоление языкового барьера. Максимум эффекта в короткие сроки по специальной программе обучения, составленной индивидуально для Вас и Ваших детей.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 500 рублей и доходит до 900. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.