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Образование
1989 - 1994 - МГЛУ им. Мориса Тореза 2012 - Cambridge TKT 2017 - Cambridge CELTA 2019 - МЦРКПО, повышение квалификации «Современные технологии подготовки к ЕГЭ по английскому языку»
Опыт работы
1994 - 2018 - переводчик в ведущих международный и российских компаниях 2006 - по настоящее время - репетитор АЯ
О себе
Обучение англ. яз для Взрослых, студентов. школьников 5-11 кл., ОГЭ/ЕГЭ
Образование
1994-1999 - Институт иностранных языков имени Мориса Тореза
Опыт работы
1999-2020 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Английский язык школьникам, взрослым. Обучение с нуля. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Бизнес-курс. Подготовка к сертификатам
Цена репетитора по английскому за час начинается от 900 рублей и доходит до 1200. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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