Носитель языка
0

Шилова Юлия Владиславовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
0

Образование

1994-1999 - Преподаватель с дипломом МГЛУ им.М.Тореза, сертификаты CAE и CPE, стажировки в Великобритании, опыт работы - 20 лет, кандидат пед.наук

Опыт работы

1999-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Профессионально занимаюсь корпоративным обучением и обучением взрослых. Также даю частные уроки (взрослые и старшие школьники)

Общий курс английского Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Корпоративное обучение английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Электрозаводская
2000 руб.
за час
Показать контакты

Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому для корпоративного обучения

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.