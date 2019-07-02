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Образование
1994-1999 - Преподаватель с дипломом МГЛУ им.М.Тореза, сертификаты CAE и CPE, стажировки в Великобритании, опыт работы - 20 лет, кандидат пед.наук
Опыт работы
1999-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Профессионально занимаюсь корпоративным обучением и обучением взрослых. Также даю частные уроки (взрослые и старшие школьники)
Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.