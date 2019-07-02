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Образование
1973-1978 - Высшее педагогическое образование, факультет иностранных языков, диплом с отличием
Опыт работы
1977-2019 - Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем
О себе
Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем. Обучаю общему английскому, деловому английскому. Готовлю к собеседованию, ГИА, ЕГЭ, TOEFL, IELTS, FCE.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1000 рублей и доходит до 1000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.