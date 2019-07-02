Носитель языка
6

Синагра Радмила Владимировна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
6

Образование

2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University

Опыт работы

1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет

Отзывы
Максим Котёнков
В рекордные сроки подготовили меня к собеседованию! Меня взяли!
Все отзывы (6)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  ВДНХ
3000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
3

Жаровцева Дарья

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
3

Образование

1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик

Опыт работы

2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online

О себе

Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.

Отзывы
JuliaKiseleva
Впервые узнала о Дарье от своего руководителя, которая c ее помощью подтянула знание английским до свободного уровня для постоянного общения с иностранными коллегами и партнерами. Наблюдая ее успехи решила начать заниматься. Уроки с этим препода…
Все отзывы (3)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Общий курс английского Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2500 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
3

Алексей Николаевич

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
3

Образование

1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor

Опыт работы

2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.

Отзывы
Cyril
Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…
Все отзывы (3)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Кен Рассел

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
0

Образование

1989-1994 - Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда

Опыт работы

1994-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Алексеевская
750 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Фролова Елена Федоровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
0

Образование

1987-1992 - МГЛУ

Опыт работы

2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий

Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Славянский бульвар
500 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Шилова Юлия Владиславовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
0

Образование

1994-1999 - Преподаватель с дипломом МГЛУ им.М.Тореза, сертификаты CAE и CPE, стажировки в Великобритании, опыт работы - 20 лет, кандидат пед.наук

Опыт работы

1999-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Профессионально занимаюсь корпоративным обучением и обучением взрослых. Также даю частные уроки (взрослые и старшие школьники)

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Электрозаводская
2000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Красовская Антонина Витальевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
0

Образование

1996-2001 - Высшее лингвистическое образование, факультет иностранных языков, автор учебника по английскому языку

Опыт работы

2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Коммуникативная методика, позволяющая в кратчайшие сроки обучить разговаривать на иностранном языке. Интересные, запоминающиеся уроки.

Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Павелецкая
2000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Юрий Юрьевич Бoрин

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
0

Образование

1991-1995 - ИнЯз им. М.Тореза (МГЛУ)

Опыт работы

1995-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, автор учебников

О себе

Английский язык с преподавателем ИнЯза им. М.Тореза (МГЛУ). Выезд на занятия в пределах МКАД. Опыт преподавания – 24 года.

Корпоративное обучение английскому Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Медведково
1800 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Кирсанова Ольга Владимировна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 13 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
0

Образование

2002-2007 - Cambridge University (UK) по программе CELTA 5, Высшее лингвистическое образование МГЛУ, Лингвист, переводчик

Опыт работы

2007-2012 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Высококвалифицированный специалист с высшим образованием МГЛУ и большим опытом преподавания

Корпоративное обучение английскому Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Профсоюзная
800 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Михайлова Мария

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
0

Образование

1997-2002 - Преподаватель ГУ-ВШЭ, диплом МГЛУ (ИнЯз им. Мориса Тореза), Кембриджские сертификаты (CAE (A), CPE (A))

Опыт работы

2002-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн ЕГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Проспект Вернадского
2000 руб.
за час
Показать контакты
Показать еще

Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1485 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 500 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому для корпоративного обучения

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Впервые узнала о Дарье от своего руководителя, которая c ее помощью подтянула знание английским до свободного уровня для постоянного общения с иностранными коллегами и партнерами. Наблюдая ее успехи решила начать заниматься. Уроки с этим препода…
Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…
В рекордные сроки подготовили меня к собеседованию! Меня взяли!