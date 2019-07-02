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Образование
1996-2001 - Высшее лингвистическое образование, факультет иностранных языков, автор учебника по английскому языку
Опыт работы
2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Коммуникативная методика, позволяющая в кратчайшие сроки обучить разговаривать на иностранном языке. Интересные, запоминающиеся уроки.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.