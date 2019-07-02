Носитель языка
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Красовская Антонина Витальевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
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Образование

1996-2001 - Высшее лингвистическое образование, факультет иностранных языков, автор учебника по английскому языку

Опыт работы

2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Коммуникативная методика, позволяющая в кратчайшие сроки обучить разговаривать на иностранном языке. Интересные, запоминающиеся уроки.

Общий курс английского Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Павелецкая
2000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому для корпоративного обучения

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.