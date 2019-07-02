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Образование
1991-1995 - ИнЯз им. М.Тореза (МГЛУ)
Опыт работы
1995-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, автор учебников
О себе
Английский язык с преподавателем ИнЯза им. М.Тореза (МГЛУ). Выезд на занятия в пределах МКАД. Опыт преподавания – 24 года.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1800 рублей и доходит до 1800. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.