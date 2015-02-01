Носитель языка
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Черемисова Ольга Анатольевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
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Образование

1995-2000 - СГУ, факультет иностранных языков 2015-2016 - РУДН, бизнес-тренер и коуч

Опыт работы

1997-2020 - Преподаватель в вузе, на курсах английского, переводчик, частный репетитор

О себе

Опытный преподаватель курсов "Лингвистический Центр Пиккадилли" поможет Вам в изучении английского языка. Любой уровень. Подготовка к кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, CAE. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Возможно обучение в мини-группе 2-4 человека или индивидуально. На метро Профсоюзная. Возможен выезд в компании. Подробнее на сайте www.piccadilly1.ru

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Профсоюзная
1250 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1250 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1250 рублей и доходит до 1250. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому для корпоративного обучения

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.