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Образование
2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University
Опыт работы
1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет
Цена репетитора по английскому за час начинается от 3000 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.