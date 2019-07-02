Носитель языка
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Быстрова Марина Анатольевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для корпоративного обучения английскому языку
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Образование

Квалификация – преподаватель английского и немецкого языков - Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского

Опыт работы

2005-2019 - Репетитор английского для детей и взрослых

О себе

Автор учебных пособий, высшее лингвистическое образование,преподаватель для взрослой аудитории

Общий курс английского Корпоративное обучение английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Бульвар Дмитрия Донского
2000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому для корпоративного обучения

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.