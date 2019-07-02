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Образование
Квалификация – преподаватель английского и немецкого языков - Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского
Опыт работы
2005-2019 - Репетитор английского для детей и взрослых
О себе
Автор учебных пособий, высшее лингвистическое образование,преподаватель для взрослой аудитории
Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.