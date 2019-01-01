Я специализируюсь на преподавании английского как иностранного на протяжении десяти лет. Моя квалификация подтверждена международным сертификатом CELTA (Cambridge English Language Assessment), который позволяет преподавать английский как иностранный по всему миру. Этот сертификат является одним из самых престижных и широко признаваемых во всем мире. Я рада, что мне представилась уникальная возможность получить его в Северной Ирландии (Великобритания). Я — стипендиат программы Фулбрайта 2013-2014 (США). В США я преподавала английский и русский как иностранный в колледже в штате Висконсин. Для меня это ценнейший опыт, благодаря которому я знакома с новейшими методиками в преподавании английского языка. Все это помогает мне максимально фокусировать занятия на Ваших интересах и потребностях.

Все мои занятия проходят на языке, который Вы хотите изучить/усовершенствовать - на английском. Я не даю прямого перевода новых слов и фраз, а объясняю их с помощью визуальных средств (картинок, фотографий), жестов и мимики, привожу предложения/ситуации, в которых они могут использоваться. Это очень мощный метод, который позволит запоминать новые слова в контексте. Ваш словарный запас начнет СУЩЕСТВЕННО пополняться. То же происходит с грамматикой. Я научу Вас понимать грамматику, а не зубрить ее. Это позволяет изучать язык ОСОЗНАННО и применять его в реальной жизни.