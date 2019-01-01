Бережная Яна Владимировна
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Родной язык: Русский
Образование: Окончила НГЛУ (Лингвистический Университет), магистратуру University of New York (США), Texas Wesleyan University (США) (английский, русский, немецкий и испанский языки).
Опыт работы: 10+ лет
Анкета проверена
от 700 ₽
за час
Много лет проживаю в США. Провожу индивидуальные занятия по английскому, немецкому и испанскому языку по скайпу. Окончила Нижегородский Лингвистический Университет им. Добролюбова, преподаватель английского, немецкого, испанского и русского языков, специалитет, окончила магистратуру Texas Wesleyan University (Техас, США) и магистратуру New York University (Нью-Йорк, США) в сфере преподавания иностранных языков и культур. Прошла множество стажировок в сфере преподавания, бизнеса и рекламы в государственных американских и российских компаниях за рубежом, также владею актуальной страноведческой информацией.
Если вы выбираете репетитора, запишитесь на бесплатный пробный урок по скайпу (мой скайп yanacurly1, добавляйтесь!).
По тексту объявления сложно преподавателя оценить :)
Основные направления (возможно обучение в парах):
- английский для начинающих
- английский продвинутый уровень
- бизнес английский, медицинский английский, юридический английский, недвижимость на английском и многое другое.
- подготовка к международным экзаменам по английскому, подготовка к любым российским, английским и американским экзаменам.
- подготовка к ЕГЭ
- немецкий язык (для начинающих и продвинутый уровень)
- испанский язык (для начинающих и продвинутый уровень)
Не знаете, подойдут ли вам уроки по скайп? Давайте проведем бесплатное пробное занятие.
Пишите или звоните!
2008-2013 гг.
Окончила НГЛУ (Лингвистический Университет), магистратуру University of New York (США), Texas Wesleyan University (США) (английский, русский, немецкий и испанский языки)
2009-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|700 за час
|Английский язык по скайпу
|1 ч.
|700 за час
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