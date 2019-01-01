Много лет проживаю в США. Провожу индивидуальные занятия по английскому, немецкому и испанскому языку по скайпу. Окончила Нижегородский Лингвистический Университет им. Добролюбова, преподаватель английского, немецкого, испанского и русского языков, специалитет, окончила магистратуру Texas Wesleyan University (Техас, США) и магистратуру New York University (Нью-Йорк, США) в сфере преподавания иностранных языков и культур. Прошла множество стажировок в сфере преподавания, бизнеса и рекламы в государственных американских и российских компаниях за рубежом, также владею актуальной страноведческой информацией.

Если вы выбираете репетитора, запишитесь на бесплатный пробный урок по скайпу (мой скайп yanacurly1, добавляйтесь!).

По тексту объявления сложно преподавателя оценить :)

Основные направления (возможно обучение в парах):

- английский для начинающих

- английский продвинутый уровень

- бизнес английский, медицинский английский, юридический английский, недвижимость на английском и многое другое.

- подготовка к международным экзаменам по английскому, подготовка к любым российским, английским и американским экзаменам.

- подготовка к ЕГЭ

- немецкий язык (для начинающих и продвинутый уровень)

- испанский язык (для начинающих и продвинутый уровень)

Не знаете, подойдут ли вам уроки по скайп? Давайте проведем бесплатное пробное занятие.

Пишите или звоните!