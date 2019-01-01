Быстрова Марина Анатольевна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 2000 ₽
за час
Разговорный английский . Интенсивный курс. Устранение языкового барьера, пробелов по грамматике , пополнение словарного запаса.
Интенсивность занятий-1 занятие в неделю (с домашними заданиями).
Без домашних заданий-от трех занятий в неделю.
Курс состоит из 60 уроков. Все материалы озвучены диктором, также составлены ответы.
Вы можете самостоятельно заниматься, а преподаватель проводит разговорный тренинг по выученному материалу.
Мои учебные материалы можно приобрести в книжных магазинах Москвы, а также в Европе.
75 учебных материалов в магазинах Москвы
мои учебные материалы в Европе
https://www.facebook.com/EnglishCreativeru
https://www.instagram.com/bystrova_english/
Стоимость занятия на территории преподавателя: 120мин-4000руб (м.Бульвар Дм. Донского 200метров)
Стоимость занятия с выездом преподавателя:120мин-5000 руб.
Также, помимо разговорного английского, предлагаю 3 дополнительных курса
-курс на пополнение словарного запаса 12 тем (без грамматики)
-курс на изучение неправильных глаголов
-курс на изучение предлогов и фразовых глаголов
Квалификация – преподаватель английского и немецкого языков гг.
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского
2005-2019
Репетитор английского для детей и взрослых
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Разговорный английский
|1 ч.
|2000 за час
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