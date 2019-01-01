Быстрова Марина Анатольевна

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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 2000 ₽
за час

Разговорный английский . Интенсивный курс. Устранение языкового барьера, пробелов по грамматике , пополнение словарного запаса.
Интенсивность занятий-1 занятие в неделю (с домашними заданиями).
Без домашних заданий-от трех занятий в неделю.
Курс состоит из 60 уроков. Все материалы озвучены диктором, также составлены ответы.
Вы можете самостоятельно заниматься, а преподаватель проводит разговорный тренинг по выученному материалу.

Мои учебные материалы можно приобрести в книжных магазинах Москвы, а также в Европе.

75 учебных материалов в магазинах Москвы

  мои учебные материалы в Европе

https://www.facebook.com/EnglishCreativeru

Marina Bystrova YouTube

https://www.instagram.com/bystrova_english/

Стоимость занятия на территории преподавателя: 120мин-4000руб (м.Бульвар Дм. Донского 200метров)
Стоимость занятия с выездом преподавателя:120мин-5000 руб.

Также, помимо разговорного английского, предлагаю 3 дополнительных курса

-курс на пополнение словарного запаса 12 тем (без грамматики)

-курс на изучение неправильных глаголов

-курс на изучение предлогов и фразовых глаголов

 

Квалификация – преподаватель английского и немецкого языков гг.
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского
2005-2019
Репетитор английского для детей и взрослых
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Разговорный английский 1 ч. 2000 за час

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