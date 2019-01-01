Разговорный английский . Интенсивный курс. Устранение языкового барьера, пробелов по грамматике , пополнение словарного запаса.

Интенсивность занятий-1 занятие в неделю (с домашними заданиями).

Без домашних заданий-от трех занятий в неделю.

Курс состоит из 60 уроков. Все материалы озвучены диктором, также составлены ответы.

Вы можете самостоятельно заниматься, а преподаватель проводит разговорный тренинг по выученному материалу.

Мои учебные материалы можно приобрести в книжных магазинах Москвы, а также в Европе.

75 учебных материалов в магазинах Москвы

мои учебные материалы в Европе

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Стоимость занятия на территории преподавателя: 120мин-4000руб (м.Бульвар Дм. Донского 200метров)

Стоимость занятия с выездом преподавателя:120мин-5000 руб.

Также, помимо разговорного английского, предлагаю 3 дополнительных курса

-курс на пополнение словарного запаса 12 тем (без грамматики)

-курс на изучение неправильных глаголов

-курс на изучение предлогов и фразовых глаголов