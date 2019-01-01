Дорогие друзья!

Буду рада видеть всех и каждого! Я не буду говорить громких слов, вы сами увидите результат.

Обучение проходит индивидуально, в группах и корпоративно. Подготовка к международным экзаменам ( IELTS, TOEFL, FCE), ЕГЭ, интервью, поступлению в университет и поездкам заграницу,.

Основатель и управляющий языкового центра "Moscow Language Planet".

Высшее лингвистическое и педагогическое образование, аспирантура, международные сертификаты, CELTA, курсы Cambridge University TKT ( Teaching Knowledge Test), бизнес-тренер, большой опыт работы в международных компаниях , стажировка в США, Англии.



Для каждого ученика проводится бесплатное тестирование на уровень перед началом курса. Все пособия и дополнительные материалы предоставляются преподавателем.

Стоимость:

- от 500 руб. - групповые занятия (от 4-х человек),

- индивидиальные занятия - 1000 руб./ак.час



Офис находится в 5 мин ходьбы от метро Чистые пруды/Тургеневская/Сретенский бульвар.

На курсах действует разговорный клуб, который вы можете посещать со скидкой.

Также провожу уроки по Skype.

Стоимость одного индивидуального занятия - 500 руб.