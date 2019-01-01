Дрыгина Александра
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее лингвистическое и педагогическое образование, аспирантура
Опыт работы: 11+ лет
Анкета проверена
от 500 ₽
за час
Дорогие друзья!
Буду рада видеть всех и каждого! Я не буду говорить громких слов, вы сами увидите результат.
Обучение проходит индивидуально, в группах и корпоративно. Подготовка к международным экзаменам ( IELTS, TOEFL, FCE), ЕГЭ, интервью, поступлению в университет и поездкам заграницу,.
Основатель и управляющий языкового центра "Moscow Language Planet".
Высшее лингвистическое и педагогическое образование, аспирантура, международные сертификаты, CELTA, курсы Cambridge University TKT ( Teaching Knowledge Test), бизнес-тренер, большой опыт работы в международных компаниях , стажировка в США, Англии.
Для каждого ученика проводится бесплатное тестирование на уровень перед началом курса. Все пособия и дополнительные материалы предоставляются преподавателем.
Стоимость:
- от 500 руб. - групповые занятия (от 4-х человек),
- индивидиальные занятия - 1000 руб./ак.час
Офис находится в 5 мин ходьбы от метро Чистые пруды/Тургеневская/Сретенский бульвар.
На курсах действует разговорный клуб, который вы можете посещать со скидкой.
Также провожу уроки по Skype.
Стоимость одного индивидуального занятия - 500 руб.
2003-2008 гг.
Высшее лингвистическое и педагогическое образование, аспирантура, международные сертификаты, CELTA, курсы Cambridge University TKT ( Teaching Knowledge Test), бизнес-тренер, Пстажировка в США,Англии.
2007-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор. Большой опыт работы в международных компаниях,
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|500 за час
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