Елена Петровна Монжелей
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: НГЛУ (ГГПИИЯ), факультет английского языка. Сертификат Британского Совета. Эксперт письменной части ЕГЭ. Стаж работы - 28 лет, преподавание языка в языковой гимназии и на факультете иностранных языков.
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 500 ₽
за час
Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.
Дополнительная квалификация: курсы экспертов ЕГЭ, курсы Британского Совета по подготовке к FCE.
Обучение английскому языку по Skype по следующим курсам:
- подготовка к экзаменам - ОГЭ, ЕГЭ, FCE;
- общий курс английского языка (Beginner-Advanced);
- помощь школьникам в освоении школьной программы;
- английский для специалистов (медицина, фармация, СМИ).
Обучение проводится с использованием современных интерактивных курсов, книг для чтения, видео- и аудио-материалов.
В работе использую как аутентичные учебники (Upstream, Speak Out, Objective,
Grammarway, English for Pharmaceutical Industry), так и собственные учебно-методические разработки, включая авторские подкасты.
Занятия проходят ТОЛЬКО дистанционно через Skype индивидуально или в мини-группах (2 человека).
Бесплатный пробный урок.
1985-1990 гг.
НГЛУ (ГГПИИЯ)
1990-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|500 за час
|Английский язык по скайпу
|1 ч.
|500 за час
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|1 ч.
|500 за час
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|500 за час
Отзывы
EkaterinaT
26 декабря 2019 | 15:10
Занимаюсь английским языком с помощью Skype с преподавателем Е.П. Монжелей уже полгода и за это время я стала грамотнее и быстрее строить предложения на английском и более уверенно говорить. Занятия дают мне много разговорных навыков и пополняют лексический запас. Мне очень приятно заниматься с Еленой Петровной - уроки всегда несут интересную информацию, проходят очень легко и непринужденно, а слова и речевые обороты запоминаются сами собой.
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