Елена Игоревна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МПГУ им.Ленина (факультет иностранных языков)
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 700 ₽
за час
FAQ(накоплено за годы работы):
1.А Вы кто?
Так и тянет ответить в рифму про коня,но обманывать не стану. Я репетитор иностранного языка.Честный и хороший.
2.А Вы что, действительно знаете весь этот ужасный и великий английский язык? И можете спросить,как пройти в библиотеку в три часа ночи?
Могу. И даже много больше.
3.А Вы уже долго мучаете учеников своим английским языком?
Более 15 лет
4.А кто может подтвердить,что Вы можете научить меня/моего мужа/моего единственного хомяка разговаривать?
У меня десятки прекрасных рекомендаций,но проще всего убедиться самому. На этот случай предусмотрено пробное занятие.(Без оплаты. Совсем.)
5.А как мы будем это все учить?
Интересно. Лучшие учебники и десятки собственных наработок к Вашим услугам.
6.А сколько это будет стоить?
Обсуждаем индивидуально, так как зависит от многих факторов. Расписание всегда плотное, все зависит от графика занятий.
7.Обучаете ли Вы дистанционно?
Да, и с большим удовольствием.
Пишите, звоните!
1994-1999 гг.
МПГУ им.Ленина (факультет иностранных языков)
1998-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|700 за час
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