FAQ(накоплено за годы работы):



1.А Вы кто?

Так и тянет ответить в рифму про коня,но обманывать не стану. Я репетитор иностранного языка.Честный и хороший.

2.А Вы что, действительно знаете весь этот ужасный и великий английский язык? И можете спросить,как пройти в библиотеку в три часа ночи?

Могу. И даже много больше.

3.А Вы уже долго мучаете учеников своим английским языком?

Более 15 лет

4.А кто может подтвердить,что Вы можете научить меня/моего мужа/моего единственного хомяка разговаривать?

У меня десятки прекрасных рекомендаций,но проще всего убедиться самому. На этот случай предусмотрено пробное занятие.(Без оплаты. Совсем.)

5.А как мы будем это все учить?

Интересно. Лучшие учебники и десятки собственных наработок к Вашим услугам.

6.А сколько это будет стоить?

Обсуждаем индивидуально, так как зависит от многих факторов. Расписание всегда плотное, все зависит от графика занятий.

7.Обучаете ли Вы дистанционно?

Да, и с большим удовольствием.



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