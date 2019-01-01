Легко нахожу общий язык со школьниками любого возраста, ребята часто делятся со мной школьными проблемами, и я отвечаю на их вопросы "что сказать" и "как поступить". Занимаемся тем, на что не хватает времени в школе: структурируем имеющиеся знания по грамматике, расширяем фразовый запас, учимся понимать на слух и тренируем навыки спонтанной устной речи. Безусловно, вся необходимая помощь по домашней работе. Работаю с большой отдачей, до результата, всегда очень радуюсь успехам своих учеников.

Со взрослыми предпочитаю использовать интересные и качественные материалы носителей языка, но, по желанию студента, можем использовать иностранные учебники (выбор большой). Также предлагаю короткий курс необходимого английского для путешествий.

Выезд на дом - в районы метро Молодежная, Крылатское.

Восьмилетний опыт работы по скайпу: эффективность занятий очень высока