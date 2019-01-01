Елена Николаевна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Диплом МГУ
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час
Легко нахожу общий язык со школьниками любого возраста, ребята часто делятся со мной школьными проблемами, и я отвечаю на их вопросы "что сказать" и "как поступить". Занимаемся тем, на что не хватает времени в школе: структурируем имеющиеся знания по грамматике, расширяем фразовый запас, учимся понимать на слух и тренируем навыки спонтанной устной речи. Безусловно, вся необходимая помощь по домашней работе. Работаю с большой отдачей, до результата, всегда очень радуюсь успехам своих учеников.
Со взрослыми предпочитаю использовать интересные и качественные материалы носителей языка, но, по желанию студента, можем использовать иностранные учебники (выбор большой). Также предлагаю короткий курс необходимого английского для путешествий.
Выезд на дом - в районы метро Молодежная, Крылатское.
Восьмилетний опыт работы по скайпу: эффективность занятий очень высока
1995-2000 гг.
Диплом МГУ
200-2019
Преподаватель английского языка с десятилетним опытом работы частным образом по скайпу и трехлетним опытом преподавания в международных интернет-проектах и организации очных встреч с носителями языка в Москве
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
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