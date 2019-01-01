Предлагаю уроки английского по скайпу
1000 ₽
за час
Метро: Рязанский проспект
Частный преподаватель по английскому языку приглашает на занятия. В своей работе использую методики, исходя из потребностей обучающегося
900 ₽
за час
Метро: Речной вокзал
Кандидат наук. Диплом МГУ.
950 ₽
за час
Метро: Октябрьское Поле
Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом
950 ₽
за час
Метро: Баррикадная
Мультимедийная, коммуникативная, для дошкольников уникальная авторская методика.
750 ₽
за час
Метро: Полежаевская
Любой уровень от 0 до Advanced. Взрослые; дети от 6 лет; школьники обычных и специализированных школ, лицеев и гимназий; учащиеся выпускных классов и абитуриенты; студенты.
1500 ₽
за час
Квалифицированный преподаватель с дипломом ИнЯза и большим опытом переводческой и педагогической работы научит вас английскому языку с любого уровня.
800 ₽
за час
Метро: Баррикадная
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
1000 ₽
за час
Метро: Ленинский проспект
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ
1250 ₽
за час
Метро: Арбатская
Максимальная эффективность в минимальные сроки! Ваш персональный кратчайший путь к успеху в овладении иностранным языком – это реальная экономия средств и времени при наиболее полной реализации ваших целей.
1500 ₽
за час
Преподавала в МГЛУ, в школе. Двадцать пять лет работала в языковой среде переводчиком/редактором в Посольстве США в Москве.
1500 ₽
за час
Метро: Авиамоторная
Мои занятия проходят насыщенно и интересно, в основном, на языке, и не только по учебникам. Что же до последних, предпочитаю аутентичные учебные материалы. Но всегда прислушиваюсь к пожеланиям своих учеников.
750 ₽
за час
Метро: Крылатское
Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем. Обучаю общему английскому, деловому английскому. Готовлю к собеседованию, ГИА, ЕГЭ, TOEFL, IELTS, FCE.
1000 ₽
за час
Метро: Партизанская
Разговорный и деловой английский. Подготовка к собеседованию на английском языке. Business English dialogue. Подготовка в ВУЗы (акцент на разговорной практике, грамматике).
600 ₽
за час
Являюсь преподавателем с высшим лингвистическим ПЕДАГОГИЧЕСКИМ (!) образованием (красный диплом МГЛУ им. Мориса Тореза) со стажем 14 лет.
1000 ₽
за час
Метро: Алексеевская
Высокая квалификация преподавателя. Профессионализм. Опыт работы в ведущем языковом вузе. Стажировки в Великобритании. Опыт переводческой работы в англоговорящих странах.
1000 ₽
за час
Метро: Профсоюзная
Штатный переводчик РАН (IT), опытный репетитор со стажем более 10 лет, высшее лингвистическое образование, дипломы, сертификаты, стажировки, интересные авторские методики обучения
750 ₽
за час
Метро: Молодёжная
Английский язык взрослым и детям. Любой уровень. Преподавательский стаж - 17 лет. ЕГЭ, ОГЭ, IELTS, TOEFL, PET. Бизнес-английский. Автор пяти экспресс-курсов. Грамматика - от базовой до восьмидесятого уровня)
1100 ₽
за час
Метро: Проспект Вернадского
Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.
2000 ₽
за час
Метро: Славянский бульвар
Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий
500 ₽
за час
Метро: Проспект Мира
У меня 23-летний стаж подготовки в престижные университеты США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Австрии, Германии
1000 ₽
за час
Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.
500 ₽
за час
Метро: Студенческая
Если вы хотите: - сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей; - сдать международный экзамен; - повысить общий уровень владения языком; - научиться деловому лексикону; - начать изучать язык с нуля; - подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.
1000 ₽
за час
10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике
1500 ₽
за час
Метро: Ботанический сад
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 20 лет
2000 ₽
за час
Метро: Смоленская
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
1500 ₽
за час
Метро: Киевская
Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
1000 ₽
за час
Метро: Полянка
Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы
1500 ₽
за час
Преподаватель английского и немецкого в Московской области и дистанционно
1700 ₽
за час
Метро: Выхино
Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
2000 ₽
за час
Метро: Водный стадион
Обучение англ. яз для Взрослых, студентов. школьников 5-11 кл., ОГЭ/ЕГЭ
2000 ₽
за час
Метро: Тушинская
Результаты ЕГЭ за 2018 год: 91 и 92 балла. Подготовка к экзамену на основе создания языковой базы плюс отработки типовых заданий и использования разработанных шаблонов. Постоянный набор новой лексики.
2000 ₽
за час
Метро: Преображенская площадь
Все аспекты языка. Любой уровень. Подготовка к интервью, презентациям, конференциям, пр. Деловая переписка, IELTS, TOEFL, FCE, ACCA, пр. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Постановка произношения. Разговорная речь. Преодоление языкового барьера
800 ₽
за час
Метро: Новокосино
Услуги репетитора английского языка в Москве и Реутове. Программу обучения подбираю индивидуально в зависимости от уровня подготовки и целей ученика. Обязательно прорабатываю навыки по всем аспектам (аудирование, говорение, чтение, письмо). Особое внимание обращаю на развитие навыков общения на иностранном языке. Занимаюсь по учебникам серии New Opportunities издательства Longman, серии учебников по грамматике Реймонда Мёрфи (Essential Grammar in Use, English Grammar in Use) и Advanced Grammar in Use Мартина Хевингса, а также использую различные аудио- и видеоматериалы.
1000 ₽
за час
Метро: undefined
Английский в формате диалога по скайпу.
600 ₽
за час
Метро: Профсоюзная
Опытный преподаватель курсов "Лингвистический Центр Пиккадилли" поможет Вам в изучении английского языка. Любой уровень. Подготовка к кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, CAE. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Возможно обучение в мини-группе 2-4 человека или индивидуально. На метро Профсоюзная. Возможен выезд в компании. Подробнее на сайте www.piccadilly1.ru
1250 ₽
за час
Метро: Водный стадион
Английский язык школьникам, взрослым. Обучение с нуля. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Бизнес-курс. Подготовка к сертификатам
900 ₽
за час
Уроки по английскому в Москве для детей и взрослых.Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Интенсивные занятия для успешной сдачи экзаменов
1000 ₽
за час
Репетитор английского языка любого уровня.
1000 ₽
за час