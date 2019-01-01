Метро: Рязанский проспект
Частный преподаватель по английскому языку приглашает на занятия. В своей работе использую методики, исходя из потребностей обучающегося
900 ₽
за час
Метро: Речной вокзал
Кандидат наук. Диплом МГУ.
950 ₽
за час
Метро: Баррикадная
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
1000 ₽
за час
Метро: Ломоносовский проспект
С 2015-2016 жил в США, Калифорния, занимался переводами и преподаванием английского языка. 2016-2018 жил в Мексике, Канкун, работал в туризме, направление США и Канада.
1000 ₽
за час
Метро: Ленинский проспект
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ
1250 ₽
за час
Метро: Арбатская
Максимальная эффективность в минимальные сроки! Ваш персональный кратчайший путь к успеху в овладении иностранным языком – это реальная экономия средств и времени при наиболее полной реализации ваших целей.
1500 ₽
за час
Преподавала в МГЛУ, в школе. Двадцать пять лет работала в языковой среде переводчиком/редактором в Посольстве США в Москве.
1500 ₽
за час
Метро: Авиамоторная
Мои занятия проходят насыщенно и интересно, в основном, на языке, и не только по учебникам. Что же до последних, предпочитаю аутентичные учебные материалы. Но всегда прислушиваюсь к пожеланиям своих учеников.
750 ₽
за час
Метро: Крылатское
Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем. Обучаю общему английскому, деловому английскому. Готовлю к собеседованию, ГИА, ЕГЭ, TOEFL, IELTS, FCE.
1000 ₽
за час
В прошлом англоязычный журналист. Учу взрослых людей английскому языку. Готовлю к IELTS. Уровень учеников - любой. Мой уровень - близкий к носителю.
1000 ₽
за час
Метро: Белорусская
Вы начнете говорить уже с ПЕРВОГО занятия! Я ставлю правильную и БЕГЛУЮ разговорную речь и МЫШЛЕНИЕ на языке, отрабатываю 100% понимание вами на слух беглой речи носителей языка с различными региональными акцентами.
1000 ₽
за час
Метро: Молодёжная
Английский язык взрослым и детям. Любой уровень. Преподавательский стаж - 17 лет. ЕГЭ, ОГЭ, IELTS, TOEFL, PET. Бизнес-английский. Автор пяти экспресс-курсов. Грамматика - от базовой до восьмидесятого уровня)
1100 ₽
за час
Метро: Проспект Вернадского
Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.
2000 ₽
за час
Метро: Электрозаводская
Профессионально занимаюсь корпоративным обучением и обучением взрослых. Также даю частные уроки (взрослые и старшие школьники)
2000 ₽
за час
Метро: Проспект Мира
У меня 23-летний стаж подготовки в престижные университеты США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Австрии, Германии
1000 ₽
за час
Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.
500 ₽
за час
Метро: Смоленская
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
2000 ₽
за час
Метро: Студенческая
Если вы хотите: - сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей; - сдать международный экзамен; - повысить общий уровень владения языком; - научиться деловому лексикону; - начать изучать язык с нуля; - подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.
1000 ₽
за час
Метро: Алексеевская
Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.
750 ₽
за час
Метро: Тверская
Здравствуйте, меня зовут Марианна! Я опытный преподаватель более чем 15-летним стажем - репетитор английского и французского языков, имею большой опыт в подготовке к международным экзаменам и ЕГЭ
550 ₽
за час
10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике
1500 ₽
за час
Метро: Смоленская
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
1500 ₽
за час
Метро: Выхино
Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
2000 ₽
за час
Разговорный английский, подготовка к собеседованию, расширение словарного запаса, подготовка к международным экзаменам по английскому, бизнес-английский, английский для детей от 5 лет
900 ₽
за час
Метро: Тушинская
Результаты ЕГЭ за 2018 год: 91 и 92 балла. Подготовка к экзамену на основе создания языковой базы плюс отработки типовых заданий и использования разработанных шаблонов. Постоянный набор новой лексики.
2000 ₽
за час
Метро: Преображенская площадь
Все аспекты языка. Любой уровень. Подготовка к интервью, презентациям, конференциям, пр. Деловая переписка, IELTS, TOEFL, FCE, ACCA, пр. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Постановка произношения. Разговорная речь. Преодоление языкового барьера
800 ₽
за час
Метро: Профсоюзная
Опытный преподаватель курсов "Лингвистический Центр Пиккадилли" поможет Вам в изучении английского языка. Любой уровень. Подготовка к кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, CAE. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Возможно обучение в мини-группе 2-4 человека или индивидуально. На метро Профсоюзная. Возможен выезд в компании. Подробнее на сайте www.piccadilly1.ru
1250 ₽
за час
Уроки по английскому в Москве для детей и взрослых.Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Интенсивные занятия для успешной сдачи экзаменов
1000 ₽
за час
Метро: Новогиреево
TOEFL preparation in Moscow
2000 ₽
за час
Cambridge Exam Preparation (PET, KET, FCE, CAE) via Zoom or ClickMeeting
1200 ₽
за час