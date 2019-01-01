Каткова Виолетта Борисовна Метро: Авиамоторная

Мои занятия проходят насыщенно и интересно, в основном, на языке, и не только по учебникам. Что же до последних, предпочитаю аутентичные учебные материалы. Но всегда прислушиваюсь к пожеланиям своих учеников.