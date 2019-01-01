Фадеева Ирена Викторовна
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Родной язык: Русский
Образование: Высшее
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час
Опытный преподаватель (Высшая школа экономики), кандидат наук, диплом М.Тореза, Оксфордский сертификат по Business English, опыт преподавания в зарубежных вузах: общий и Business английский, подготовка к IELTS, помощь школьникам. Выезд к студентам.
Методика - коммуникативная.
Выезд к студентам около м.Киевская, Студенческая, Кутузовская, Университет, Фрунзенская, Парк Культуры, Спортивная.
1981-1986 гг.
Высшая школа экономики, кандидат наук, диплом М.Тореза, Оксфордский сертификат по Business English
1986-2019
Преподавание в зарубежных вузах: общий и Business английский, подготовка к IELTS, работа репетитором со взрослыми и детьми
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
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