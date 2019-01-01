Вы будете говорить по-английски уже с ПЕРВОГО занятия. Используется только интенсивная разговорная методика, отрабатываем 100% понимания английского языка на слух с использованием аудио носителей языка. Весомый РЕЗУЛЬТАТ после КАЖДОГО занятия обеспечен. Вот уже 7 лет я преподаю английский, из которых 4 года по Skype. Все необходимые аудио-видео материалы высылаются вам на электронную почту.

Долгое время жила в США, закончила Московский Государственный Университет им. Ломоносова, прошла много преподавательских стажировок и помимо всего прочего обучена CALLAN METHOD, что является большой редкостью для Москвы.

Работала в зарубежных компаниях и в данный момент занимаюсь предпринимательской деятельностью. Несмотря на мою занятость, я люблю преподавать и делаю это качественно.

Курсы обучения: общий, разговорный, курс грамматики, бизнес английский, подготовка к международным экзаменам.

ПЕРВЫЙ ПРОБНЫЙ УРОК, на котором мы проводим тестирование – БЕСПЛАТНО. Все уроки проходят только на английском, на начальном уровне возможен частичный перевод.

И главное – не бойтесь ошибок, их совершают все, кто стремится научиться языку. Язык – это как ледяная горка: на нее невозможно зайти, можно только забежать.

Пробуйте, развивайте знания языка, а я вам в этом помогу!