Гала Ирина Вячеславовна
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Родной язык: Русский
Образование: Диплом МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель английского языка. Непрерывный стаж преподавания 7 лет.
Опыт работы: 8+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час
Вы будете говорить по-английски уже с ПЕРВОГО занятия. Используется только интенсивная разговорная методика, отрабатываем 100% понимания английского языка на слух с использованием аудио носителей языка. Весомый РЕЗУЛЬТАТ после КАЖДОГО занятия обеспечен. Вот уже 7 лет я преподаю английский, из которых 4 года по Skype. Все необходимые аудио-видео материалы высылаются вам на электронную почту.
Долгое время жила в США, закончила Московский Государственный Университет им. Ломоносова, прошла много преподавательских стажировок и помимо всего прочего обучена CALLAN METHOD, что является большой редкостью для Москвы.
Работала в зарубежных компаниях и в данный момент занимаюсь предпринимательской деятельностью. Несмотря на мою занятость, я люблю преподавать и делаю это качественно.
Курсы обучения: общий, разговорный, курс грамматики, бизнес английский, подготовка к международным экзаменам.
ПЕРВЫЙ ПРОБНЫЙ УРОК, на котором мы проводим тестирование – БЕСПЛАТНО. Все уроки проходят только на английском, на начальном уровне возможен частичный перевод.
И главное – не бойтесь ошибок, их совершают все, кто стремится научиться языку. Язык – это как ледяная горка: на нее невозможно зайти, можно только забежать.
Пробуйте, развивайте знания языка, а я вам в этом помогу!
2006-2011 гг.
Диплом МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель английского языка
2011-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
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