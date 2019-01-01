Субботин Вадим Геннадьевич Метро: Улица 1905 года

Я вас приветствую и желаю всем вам научиться говорить по-английски так же, как вы общаетесь на своем родном языке. Меня зовут Субботин Вадим Геннадьевич, мне 36 лет. Я аттестованный Американским ВУЗом (University of Wyoming)переводчик и дипломированный Кэмбриджским университетом репетитор английского языка в Москве и Московской области с профильным образованием и огромным опытом, более 15лет