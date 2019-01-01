Метро: Баррикадная
Мультимедийная, коммуникативная, для дошкольников уникальная авторская методика.
750 ₽
за час
Метро: Баррикадная
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
1000 ₽
за час
Метро: Улица 1905 года
Я вас приветствую и желаю всем вам научиться говорить по-английски так же, как вы общаетесь на своем родном языке. Меня зовут Субботин Вадим Геннадьевич, мне 36 лет. Я аттестованный Американским ВУЗом (University of Wyoming)переводчик и дипломированный Кэмбриджским университетом репетитор английского языка в Москве и Московской области с профильным образованием и огромным опытом, более 15лет
750 ₽
за час
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