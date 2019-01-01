Метро: Профсоюзная
Высококвалифицированный специалист с высшим образованием МГЛУ и большим опытом преподавания
800 ₽
за час
Метро: Профсоюзная
Штатный переводчик РАН (IT), опытный репетитор со стажем более 10 лет, высшее лингвистическое образование, дипломы, сертификаты, стажировки, интересные авторские методики обучения
750 ₽
за час
Метро: Профсоюзная
Опытный преподаватель курсов "Лингвистический Центр Пиккадилли" поможет Вам в изучении английского языка. Любой уровень. Подготовка к кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, CAE. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Возможно обучение в мини-группе 2-4 человека или индивидуально. На метро Профсоюзная. Возможен выезд в компании. Подробнее на сайте www.piccadilly1.ru
1250 ₽
за час