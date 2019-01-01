Метро: Арбатская
Максимальная эффективность в минимальные сроки! Ваш персональный кратчайший путь к успеху в овладении иностранным языком – это реальная экономия средств и времени при наиболее полной реализации ваших целей.
1500 ₽
за час
Метро: Арбатская
Я — преподаватель Московского государственного лингвистического университета,ведущего лингвистического вуза России, а также у меня свой учебный центр «Команда профессионалов»
750 ₽
за час
Метро: Смоленская
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
2000 ₽
за час
Метро: Смоленская
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
1500 ₽
за час
Метро: Смоленская
Индивидуальные занятия по английскому языку в Москве
900 ₽
за час
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