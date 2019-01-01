Метро: Студенческая
Опытный преподаватель (Высшая школа экономики), кандидат наук
800 ₽
за час
Метро: Студенческая
Если вы хотите: - сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей; - сдать международный экзамен; - повысить общий уровень владения языком; - научиться деловому лексикону; - начать изучать язык с нуля; - подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.
1000 ₽
за час
Метро: Киевская
Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
1000 ₽
за час
Если вам не удалось подобрать подходящего репетитора: