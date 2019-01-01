Метро: Маяковская
Быстрое развитие навыков разговорной и письменной речи. Базовый курс для взрослых и детей от 12 лет.
1500 ₽
за час
Метро: Тверская
Являясь экзаменатором IELTS, я провожу тренировочные экзамены, разбираю ваши ошибки и даю рекомендации, как повысить балл. Я живу в Ванкувере уже десятый год и 12-й год преподаю английский язык, из них 6 лет - по скайпу.
1100 ₽
за час
Метро: Маяковская
Добрый день. Меня зовут Людмила. Я закончила Томский Государственный Педагогический Университет, Факультет иностранных языков и Московский Инженерно-Строительный Институт.
1000 ₽
за час
Метро: Белорусская
Вы начнете говорить уже с ПЕРВОГО занятия! Я ставлю правильную и БЕГЛУЮ разговорную речь и МЫШЛЕНИЕ на языке, отрабатываю 100% понимание вами на слух беглой речи носителей языка с различными региональными акцентами.
1000 ₽
за час
Метро: Тверская
Я специализируюсь на преподавании английского как иностранного на протяжении десяти лет. Моя квалификация подтверждена международным сертификатом CELTA (Cambridge English Language Assessment), который позволяет преподавать английский как иностранный по всему миру.
1200 ₽
за час
Метро: Тверская
Много лет проживаю в США. Провожу индивидуальные занятия по английскому языку по скайпу.
700 ₽
за час
Метро: Тверская
Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида, обучает английскому языку более 7 лет
850 ₽
за час
Метро: Тверская
Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей
1400 ₽
за час
Метро: Тверская
Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде
1400 ₽
за час
Метро: Тверская
Здравствуйте, меня зовут Марианна! Я опытный преподаватель более чем 15-летним стажем - репетитор английского и французского языков, имею большой опыт в подготовке к международным экзаменам и ЕГЭ
550 ₽
за час
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