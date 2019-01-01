Хутинаева Марина Александровна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее лингвистическое образование, кандидат наук, психолог
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1500 ₽
за час
Максимальная эффективность в минимальные сроки! Ваш персональный кратчайший путь к успеху в овладении иностранным языком – это реальная экономия средств и времени при наиболее полной реализации ваших целей. Обучение на основе ваших индивидуально-психологических особенностей усвоения языка обеспечивает решающее преимущество перед обучением по программе, рассчитанной на некоего «усреднённого» учащегося. Опытный преподаватель – лингвист, методист+психолог сделает каждый урок вашим индивидуальным достижением. Вы сможете самостоятельно отслеживать свой прогресс в обучении после каждого урока – результат окрылит вас! Вы получите всё, что хотите – уверенное общение на английском, знание всех тонкостей грамматики, свободу чтения любой англоязычной литературы.
Стоимость инд. занятия 2 ак. часа 3000 руб.
Подготовка в ЕГЭ и другим экзаменам.
Большой опыт корпоративного обучения в группах по авторской методике с гарантией индивидуального подхода к каждому обучающемуся.
1991-1996 гг.
Высшее лингвистическое образование, кандидат наук, психолог (психология преподавания иностранных языков), лауреат премии фонда Сороса
1995-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1500 за час
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