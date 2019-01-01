Максимальная эффективность в минимальные сроки! Ваш персональный кратчайший путь к успеху в овладении иностранным языком – это реальная экономия средств и времени при наиболее полной реализации ваших целей. Обучение на основе ваших индивидуально-психологических особенностей усвоения языка обеспечивает решающее преимущество перед обучением по программе, рассчитанной на некоего «усреднённого» учащегося. Опытный преподаватель – лингвист, методист+психолог сделает каждый урок вашим индивидуальным достижением. Вы сможете самостоятельно отслеживать свой прогресс в обучении после каждого урока – результат окрылит вас! Вы получите всё, что хотите – уверенное общение на английском, знание всех тонкостей грамматики, свободу чтения любой англоязычной литературы.

Стоимость инд. занятия 2 ак. часа 3000 руб.

Подготовка в ЕГЭ и другим экзаменам.

Большой опыт корпоративного обучения в группах по авторской методике с гарантией индивидуального подхода к каждому обучающемуся.